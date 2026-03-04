Рейтинг@Mail.ru
Израильская разведка получила информацию о контактах США и Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
21:30 04.03.2026
Израильская разведка получила информацию о контактах США и Ирана, пишут СМИ
Израильская разведка получила информацию о контактах США и Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Израильская разведка получила информацию о контактах США и Ирана, пишут СМИ
Израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Ирана контактировали для обсуждения прекращения огня, сообщает в среду портал Axios... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
сша
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
тегеран (город)
израиль
в мире, сша, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Израильская разведка получила информацию о контактах США и Ирана, пишут СМИ

Axios: Израиль получил информацию о контактах США и Ирана о прекращении огня

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Ирана контактировали для обсуждения прекращения огня, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на источники.
"Источники сообщили, что ранее на этой неделе израильская разведка получила информацию, которая вызвала подозрения в том, что между Ираном и администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа имели место какие-то контакты для обсуждения прекращения огня", - говорится в сообщении.
При этом американские чиновники, с которыми общался портал, отрицают проведение каких-либо контактов с Тегераном.
"Американский чиновник и другой осведомленный источник сообщили, что за последние несколько дней иранцы направили сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США не ответили", - добавляется в публикации.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Пресс-центр
