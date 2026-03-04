https://ria.ru/20260304/izrail-2078548032.html
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль - РИА Новости, 04.03.2026
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль
Военную операцию против Ирана изначально запланировали на середину года, но из-за всех обстоятельств ее пришлось перенести на февраль, заявил министр обороны... РИА Новости, 04.03.2026
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль
Глава Минобороны Израиля: операцию против Ирана планировали на середину года