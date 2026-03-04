Рейтинг@Mail.ru
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 04.03.2026 (обновлено: 18:08 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/izrail-2078548032.html
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль - РИА Новости, 04.03.2026
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль
Военную операцию против Ирана изначально запланировали на середину года, но из-за всех обстоятельств ее пришлось перенести на февраль, заявил министр обороны... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:00:00+03:00
2026-03-04T18:08:00+03:00
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
исраэль кац
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078529890.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, исраэль кац, дональд трамп
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Исраэль Кац, Дональд Трамп
Операция против Ирана была запланирована на середину года, заявил Израиль

Глава Минобороны Израиля: операцию против Ирана планировали на середину года

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Военную операцию против Ирана изначально запланировали на середину года, но из-за всех обстоятельств ее пришлось перенести на февраль, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Операция (против Ирана - ред.) была запланирована на середину года, но в связи с развитием событий и обстоятельствами, в первую очередь с тем, что произошло внутри Ирана, и позицией президента США (Дональда Трампа), а также с возможностью провести здесь комбинированную операцию возникла необходимость перенести все на февраль", - сказал Кац, чьи слова привела пресс-служба министерства.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израиль заявил о еще одном ракетном запуске из Ирана
Вчера, 17:10
 
ИзраильИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИсраэль КацДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала