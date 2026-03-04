https://ria.ru/20260304/izrail-2078495079.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога после запуска ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после новой ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:40:00+03:00
тель-авив
иран
израиль
РИА Новости: воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана