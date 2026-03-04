Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ попыталась атаковать правительственные цели в Иране, сообщила пресс-служба израильской армии.

« "ВВС начали широкомасштабные удары по целям <...> в Тегеране, подробности будут предоставлены позже", — говорится в релизе.

Незадолго до этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет безоговорочной целью для ликвидации. В среду ЦАХАЛ также отчиталась об ударах по командным центрам в Тегеране.

Со своей стороны, иранские военные утром запустили более 40 ракет по израильским и американским объектам. Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.

В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.