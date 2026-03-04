https://ria.ru/20260304/izrail-2078399394.html
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране
ЦАХАЛ попыталась атаковать правительственные цели в Иране, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:01:00+03:00
2026-03-04T11:01:00+03:00
2026-03-04T11:22:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
исраэль кац
иран
израиль
тегеран (город)
иран
Израиль сообщил о масштабных ударах по правительственным целям в Тегеране
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ попыталась атаковать правительственные цели в Иране, сообщила пресс-служба израильской армии.
"ВВС начали широкомасштабные удары по целям <...> в Тегеране, подробности будут предоставлены позже", — говорится в релизе.
Незадолго до этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет безоговорочной целью для ликвидации. В среду ЦАХАЛ также отчиталась об ударах по командным центрам в Тегеране.
Со своей стороны, иранские военные утром запустили более 40 ракет по израильским и американским объектам. Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп
же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи
. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио
анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.