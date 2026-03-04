Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране
11:01 04.03.2026 (обновлено: 11:22 04.03.2026)
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране
ЦАХАЛ попыталась атаковать правительственные цели в Иране, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:01:00+03:00
2026-03-04T11:22:00+03:00
в мире, израиль, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, исраэль кац, иран, красный полумесяц, дональд трамп
В мире, Израиль, Тегеран (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Исраэль Кац, Иран, Красный полумесяц, Дональд Трамп
Израиль сообщил об ударах по правительственным целям в Тегеране

Израиль сообщил о масштабных ударах по правительственным целям в Тегеране

© AP Photo / ISNA/Davoud GhahrdarДым в Тегеране после удара
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / ISNA/Davoud Ghahrdar
Дым в Тегеране после удара. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ попыталась атаковать правительственные цели в Иране, сообщила пресс-служба израильской армии.
«

"ВВС начали широкомасштабные удары по целям <...> в Тегеране, подробности будут предоставлены позже", — говорится в релизе.

Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана
3 марта, 16:57
Незадолго до этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет безоговорочной целью для ликвидации. В среду ЦАХАЛ также отчиталась об ударах по командным центрам в Тегеране.
Со своей стороны, иранские военные утром запустили более 40 ракет по израильским и американским объектам. Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
3 марта, 14:17

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильТегеран (город)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против ИранаВладимир ПутинИсраэль КацИранКрасный полумесяцДональд Трамп
 
 
