Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек - РИА Новости, 04.03.2026
03:56 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/izrail-2078345419.html
Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек
Число погибших в Израиле в результате ударов Ирана составляет десять человек, ранены около 360, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильских чиновников. РИА Новости, 04.03.2026
Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек

ABC: при ударах Ирана по Израилю погибли десять человек, ранены 360

Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число погибших в Израиле в результате ударов Ирана составляет десять человек, ранены около 360, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильских чиновников.
"Десять человек погибли и около 360 получили ранения в Израиле в результате ответных ударов Ирана", - говорится в материале.
Дым на месте удара по Тегерану
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
Вчера, 22:39
Вчера, 22:39
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Бойцы КСИР
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
Вчера, 14:17
 
