Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек
Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек - РИА Новости, 04.03.2026
Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек
Число погибших в Израиле в результате ударов Ирана составляет десять человек, ранены около 360, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильских чиновников. РИА Новости, 04.03.2026
