США и Израиль нанесли удар по окрестностям города Кум на севере Ирана
США и Израиль нанесли удар по окрестностям города Кум на севере Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
США и Израиль нанесли удар по окрестностям города Кум на севере Ирана
США и Израиль нанесли удар по окрестностям города Кум на севере Ирана, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
сша
израиль
кум
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
кум
США и Израиль нанесли удар по окрестностям города Кум на севере Ирана
Nour News: США и Израиль нанесли удар по окрестностям города Кум на севере Ирана