16:19 04.03.2026 (обновлено: 16:26 04.03.2026)
США перехватили тысячи запущенных Ираном ракет и дронов, заявил Хегсет
США перехватили тысячи запущенных Ираном ракет и дронов, заявил Хегсет
США перехватили тысячи запущенных Ираном ракет и дронов, заявил Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США якобы перехватили тысячи запущенных Ираном в ответ на американскую атаку ракет и беспилотников, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Тысячи иранских ракет и дронов были перехвачены и уничтожены", - сказал Хегсет на пресс-конференции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
