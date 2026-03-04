Рейтинг@Mail.ru
Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078472506.html
Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана
Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана
Нападение на Иран и убийство духовного лидера страны Али Хаменеи было огромной ошибкой со стороны США и Израиля, которая "разбудит спящий вулкан", заявил... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077987282_0:310:3078:2041_1920x0_80_0_0_d777492e6a700e4fd98df1ee7f96a58c.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078347149.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077987282_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f7f5152865bb1bf458da608e1571ffd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана

Санеи: убийство Хаменеи и нападение на Иран было огромной ошибкой США

© REUTERS / Hasnoor HussainПортрет Али Хаменеи
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Hasnoor Hussain
Портрет Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Нападение на Иран и убийство духовного лидера страны Али Хаменеи было огромной ошибкой со стороны США и Израиля, которая "разбудит спящий вулкан", заявил журналистам иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.
"Нападение на Иран, убийство духовного лидера - это огромнейшая ошибка, которую совершили США и Израиль. Его убийство обязательно активизирует спящий вулкан, и наши враги должны ожидать последствий", - цитирует слова Санеи агентство Белта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сын Хаменеи стал кандидатом на пост верховного лидера Ирана, пишут СМИ
Вчера, 04:21
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала