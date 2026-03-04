Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Нападение на Иран и убийство духовного лидера страны Али Хаменеи было огромной ошибкой со стороны США и Израиля, которая "разбудит спящий вулкан", заявил журналистам иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.