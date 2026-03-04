Рейтинг@Mail.ru
Во всем Ираке отключилось электричество - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 04.03.2026 (обновлено: 21:04 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/irak-2078572249.html
Во всем Ираке отключилось электричество
Во всем Ираке отключилось электричество - РИА Новости, 04.03.2026
Во всем Ираке отключилось электричество
Электричество отключилось во всем Ираке, передает телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:33:00+03:00
2026-03-04T21:04:00+03:00
в мире
ирак
израиль
сша
али хаменеи
дональд трамп
марко рубио
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078393894_0:213:3074:1942_1920x0_80_0_0_ef867c1c80b4cfe10b6a9cee560806f5.jpg
https://ria.ru/20260304/lavrov-2078489984.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078432829.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078568972.html
ирак
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078393894_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_403cec56e4338c32c12a62307c199050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, марко рубио, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Израиль, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Марко Рубио, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Во всем Ираке отключилось электричество

Al Arabiya: во всем Ираке отключилось электричество

© REUTERS / Anadolu/Ozkan BilginБагдад
Багдад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ozkan Bilgin
Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 4 мар — РИА Новости. Электричество отключилось во всем Ираке, передает телеканал Al Arabiya.
«
"Электричество пропало во всем Ираке", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 15:27
Позднее Министерство электроэнергетики сообщило, что большинство линий электропередачи отключились из-за технической неисправности вследствие обострения ситуации в регионе. Власти рассчитывают устранить неполадки за несколько часов.
В свою очередь, посольство США в Ираке призвало всех американцев покинуть страну как можно скорее или укрыться до того момента, когда представится возможность уехать.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ
Вчера, 12:52
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
Тегеран, в свою очередь, наносит удары по целям в Израиле, а также по американским военным объектам в странах Персидского залива, в том числе в Ираке.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай
Вчера, 19:21
 
В миреИракИзраильСШААли ХаменеиДональд ТрампМарко РубиоКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала