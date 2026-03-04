Глава Ленинградской области предложил возродить Кавголовские игры

МИСТОЛОВО (Ленинградская обл.), 4 мар - РИА Новости. Ленинградская область предложила возродить Кавголовские спортивные игры, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"У нас есть мечта – возродить легендарные Кавголовские игры. Они впервые прошли в 1957 году. Завоевали огромную популярность, и спортсмены помнят, что эти игры были известные. И очень многие этапы кубка мира – и по лыжным гонкам, и по биатлону, по прыжкам с трамплина – проводились в том числе в Кавголово. База сегодня восстанавливается. И мы уверены, что шаг за шагом мы придем к возрождению международных спортивных соревнований у нас на базе в Кавголово", - сказал он на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт".

Губернатор также рассказал о развитии массового спорта в регионе.

"В рамках поручения президента Российской Федерации у нас в области ведется системная работа по развитию физической культуры и массового спорта. Мы, прежде всего, делаем ставку на школьный, студенческий, корпоративный и любительский спорт. Мы, конечно же, понимаем, что для развития спорта необходима также модернизация спортивной инфраструктуры, создание новых объектов спорта. С 2012 года во всех районах Ленинградской области созданы школьные спортивные клубы. Они действуют на постоянной основе, и мы даже сформировали лигу школьного спорта, который объединяет традиционные дисциплины - лыжные гонки, биатлон, хоккей и ряд других", - сказал Дрозденко

Губернатор отметил, что в регионе активно развивается студенческий и корпоративный спорт.

"Хотел сказать, что очень интересное направление в рамках также исполнения поручений президента – это создание лиги корпоративного спорта. Мы, когда ее создавали, даже не ожидали, что она получит такую широкую популярность. И сегодня эта лига позволяет вовлекать в спортивные мероприятия государственных, муниципальных служащих, сотрудников предприятий, организаций. Мы регулярно проводим корпоративные соревнования", - сказал глава региона.

Он отдельно отметил значимую роль спорта в восстановлении участников СВО.