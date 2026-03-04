Рейтинг@Mail.ru
Глава Ленинградской области предложил возродить Кавголовские игры - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
18:38 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/igry-2078559802.html
Глава Ленинградской области предложил возродить Кавголовские игры
Глава Ленинградской области предложил возродить Кавголовские игры - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Глава Ленинградской области предложил возродить Кавголовские игры
Ленинградская область предложила возродить Кавголовские спортивные игры, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
спорт, ленинградская область, александр дрозденко, россия
Спорт, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия
Глава Ленинградской области предложил возродить Кавголовские игры

Глава Ленинградской области Дрозденко предложил возродить Кавголовские игры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
МИСТОЛОВО (Ленинградская обл.), 4 мар - РИА Новости. Ленинградская область предложила возродить Кавголовские спортивные игры, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"У нас есть мечта – возродить легендарные Кавголовские игры. Они впервые прошли в 1957 году. Завоевали огромную популярность, и спортсмены помнят, что эти игры были известные. И очень многие этапы кубка мира – и по лыжным гонкам, и по биатлону, по прыжкам с трамплина – проводились в том числе в Кавголово. База сегодня восстанавливается. И мы уверены, что шаг за шагом мы придем к возрождению международных спортивных соревнований у нас на базе в Кавголово", - сказал он на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт".
Губернатор также рассказал о развитии массового спорта в регионе.
"В рамках поручения президента Российской Федерации у нас в области ведется системная работа по развитию физической культуры и массового спорта. Мы, прежде всего, делаем ставку на школьный, студенческий, корпоративный и любительский спорт. Мы, конечно же, понимаем, что для развития спорта необходима также модернизация спортивной инфраструктуры, создание новых объектов спорта. С 2012 года во всех районах Ленинградской области созданы школьные спортивные клубы. Они действуют на постоянной основе, и мы даже сформировали лигу школьного спорта, который объединяет традиционные дисциплины - лыжные гонки, биатлон, хоккей и ряд других", - сказал Дрозденко.
Губернатор отметил, что в регионе активно развивается студенческий и корпоративный спорт.
"Хотел сказать, что очень интересное направление в рамках также исполнения поручений президента – это создание лиги корпоративного спорта. Мы, когда ее создавали, даже не ожидали, что она получит такую широкую популярность. И сегодня эта лига позволяет вовлекать в спортивные мероприятия государственных, муниципальных служащих, сотрудников предприятий, организаций. Мы регулярно проводим корпоративные соревнования", - сказал глава региона.
Он отдельно отметил значимую роль спорта в восстановлении участников СВО.
"Мы уделяем приоритетное внимание развитию адаптивного спорта и социальной интеграции участников специальной военной операции. Для этого в регионе создается многофункциональный спортивный центр на базе кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и их семей. Сегодня в кластер входят не только объекты реабилитации, обучения, переобучения, социализации, но и спортивные объекты: стадиона, ледовой арены и открытого бассейна. Мы видим, что спорт играет ключевую роль в реабилитации ветеранов — участников СВО", - сказал Дрозденко.
Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области
