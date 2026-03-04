IEK обеспечила комплексные поставки на газохимический завод Ленобласти

Erid: F7NfYUJCUneTUxqnH6Xc

Любое новое строительство, как и уже построенный объект, ― комплекс сложных систем. Скорость возведения зданий и работоспособность завода зависят и от грамотно организованных инженерных решений. На безопасность и надежность влияют не только отдельные компоненты, но и общие технические идеи. Именно системный подход помогает IEK GROUP разработать решения, позволяющие быстро обеспечить необходимым оборудованием любое строительство.

Защита на производстве

Примером подобного подхода служит один из последних проектов компании по созданию комфортных условий для рабочих и ограждению производственных зон ― стройплощадка газохимического комплекса в Ленинградской области, "сердце" промышленного кластера по переработке газа. Так, специалисты IEK GROUP создали инфраструктуру для экологически безопасного производства.

"Продукция компании помогла обеспечить надежную защиту промышленной площадки, оградив периметр межцеховых коммуникаций различных участков, от внешних до участков красной зоны повышенного внимания. IEK GROUP создала для завода систему электроснабжения, в которой все компоненты дополняют друг друга. Все элементы между собой совместимы, что сокращает сроки монтажа и, главное, обеспечивает высокую надежность всего комплекса, где каждый элемент усиливает другой", ― говорит заместитель генерального директора IEK GROUP по коммерческим вопросам и развитию бизнеса Артем Маймор.

© Фото : Shutterstock.com Газохимический завод © Фото : Shutterstock.com Газохимический завод

Из чего состоит безопасность?

Основа системы ― металлические кабеленесущие системы (МКНС). В ассортименте компании – листовые лотки, лестничные и проволочные лотки. Они используются для защиты и упорядочивания силовых и слаботочных кабельных сетей. Помимо стандартных исполнений "сталь, оцинкованная по методу Сендзимира" и "горячеоцинкованная сталь HDZ (Hot-Dip Zinc)", компания выпускает решения с повышенной коррозионной стойкостью "горячеоцинкованная сталь HDZ80" – они имеют более высокий срок службы и более устойчивы к износу.

На протяжении уже более 1,5 лет IEK GROUP поставляет МКНС на данный объект без нареканий от служб входного контроля заказчика и генерального подрядчика. При этом в сочетании с аксессуарами из продукции компании специалисты могут собрать проект по прокладке кабелей любой сложности.

Кабельные сети, проходя по металлическим кабеленесущим системам, приходят в распределительные металлические шкафы серии TITAN (ТИТАН). Корпуса представляют собой цельносварной каркас из листовой стали и отличаются исключительной жесткостью и механической прочностью. Они производятся по особой технологии на полностью автоматизированной линии. Шкафы обеспечивают безопасность оборудования и сконструированы таким образом, чтобы рабочие могли с удобством монтировать их содержимое.

Чтобы защитить электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий, устанавливаются модульные автоматические выключатели серии KARAT – компания производит их уже 25 лет. Оборудование безопасно для человека и окружающей среды (подтверждено сертификатом RoHS, европейской директивы, ограничивающей использование определенных опасных веществ в электротехническом и электронном оборудовании). Оно имеет полный комплект дополнительных устройств и сопроводительной документации, что упрощает работу проектировщикам.

Одна из особенностей KARAT – усовершенствованная дугогасительная система, защищенная патентом. Выключатели могут работать при температурах от -40 до +50 градусов, а красно-зеленая индикация четко показывает, включен аппарат или выключен.

В дополнение к модульному оборудованию в систему устанавливаются силовые автоматические выключатели KARAT в литом корпусе. Серия включает в себя полный ассортимент аппаратов на токи до 1600 А в различных исполнениях, а также дополнительные аксессуары к ним. Это позволяет собирать различные конфигурации низковольтных комплектных устройств.

От заноса высокого потенциала систему оберегают молниезащита и заземление. Системы молниезащиты от IEK отличаются универсальностью – они могут использоваться с разными типами и размерами проводников. Также доступны разные материалы – оцинкованная и нержавеющая сталь, медь, латунь.

"Цифра" на благо строительства

Если говорить о современном тренде на цифровизацию, компания предлагает отечественную платформу для создания систем промышленной автоматизации MasterSCADA 4D. Продукт обладает всеми необходимыми преимуществами для использования на объектах с повышенными требованиями к отказоустойчивости и информационной безопасности. Неоспоримым плюсом внедрения системы является повышение операционной прозрачности объектов, снижение затрат на эксплуатацию оборудования и оптимизация потребления энергоресурсов.

MasterSCADA 4D уже успешно применяется на объектах нефтегазовой отрасли. Созданные с ее помощью системы повышают точность учета нефти и газа, управляют газоперекачивающими агрегатами, крупными резервуарными парками и многими другими процессами в отрасли, повышая эффективность и безопасность объектов. Влияние внедрения "умных систем" прослеживается и на объектах топливно-энергетического сектора.

Вся продукция и решения IEK GROUP, использованные при строительстве газохимического комплекса, прошли многоступенчатый контроль на производстве и входной контроль у заказчика. Так, компания справилась с задачей обеспечить нужды строительной площадки необходимым количеством оборудования точно и в срок.