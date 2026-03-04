В транспортной компании предупредили о задержке доставки грузов из Ирана

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Доставка многих грузов из Ирана в Россию задерживается из-за эскалации ближневосточного конфликта, рассказал РИА Новости гендиректор международной транспортно-экспедиционной компании GTL Денис Кальнов.
"Иран закрыл все границы по периметру страны, границы открыты только с Азербайджаном и Автономным регионом Курдистан (Ирак) - погранпереход Башмаг. Фуры в сторону Азербайджана идут очень медленно... Многие грузы задержаны", — сказал он.
Кальнов уточнил, что задерживается доставка почти всех товаров, кроме фруктов и овощей. Отдельные сложности создает отсутствие интернета в Иране. Из-за этого наблюдаются проблемы с электронными перевозочными документами. По словам Кальнова, интернет работает только в городе Астара на границе с Азербайджаном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
