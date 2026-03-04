Рейтинг@Mail.ru
Российские горнолыжники провели официальную тренировку на Паралимпиаде
22:09 04.03.2026
Российские горнолыжники провели официальную тренировку на Паралимпиаде
Российские горнолыжники провели официальную тренировку на Паралимпиаде
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
алексей бугаев
спорт
паралимпийские игры, паралимпийский комитет россии (пкр), алексей бугаев, спорт
Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР), Алексей Бугаев, Спорт
Российские горнолыжники провели официальную тренировку на Паралимпиаде

Российские горнолыжники провели первую официальную тренировку на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев провели первую официальную тренировку в скоростном спуске на Паралимпиаде в Италии, сообщается в Telegram-канале Паралимпийского комитета России (ПКР).
"Она прошла в горнолыжном центре "Тофане" в Кортина-д'Ампеццо", - отмечается в публикации.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
Паралимпийские игрыПаралимпийский комитет России (ПКР)Алексей БугаевСпорт
 
