Рейтинг@Mail.ru
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 04.03.2026 (обновлено: 16:34 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078515591.html
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 04.03.2026
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"
Посольство России на Мальте установило контакт с местными властями для прояснения обстоятельств атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявили РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:32:00+03:00
2026-03-04T16:34:00+03:00
мальта
россия
происшествия
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078498013.html
мальта
россия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мальта, россия, происшествия, средиземное море
Мальта, Россия, Происшествия, Средиземное море
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"

РИА Новости: посольство установило контакт с Мальтой по российскому газовозу

© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство России на Мальте установило контакт с местными властями для прояснения обстоятельств атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Посольством были незамедлительно предприняты все необходимые меры, установлен контакт с компетентными мальтийскими ведомствами для прояснения обстоятельств происшествия и возможного оказания помощи находившимся на борту танкера российским гражданам", - сообщили в посольстве.
Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.
Указывалось, что все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Официальный представитель Минтранса России Николай Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Появились подробности об экипаже российского газовоза, атакованного Киевом
Вчера, 15:49
 
МальтаРоссияПроисшествияСредиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала