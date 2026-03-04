Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство России на Мальте установило контакт с местными властями для прояснения обстоятельств атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Посольством были незамедлительно предприняты все необходимые меры, установлен контакт с компетентными мальтийскими ведомствами для прояснения обстоятельств происшествия и возможного оказания помощи находившимся на борту танкера российским гражданам", - сообщили в посольстве.