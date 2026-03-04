Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство России на Мальте установило контакт с местными властями для прояснения обстоятельств атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Посольством были незамедлительно предприняты все необходимые меры, установлен контакт с компетентными мальтийскими ведомствами для прояснения обстоятельств происшествия и возможного оказания помощи находившимся на борту танкера российским гражданам", - сообщили в посольстве.
Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.
Указывалось, что все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Официальный представитель Минтранса России Николай Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск.