IMO заявила, что не может расследовать атаку на российский газовоз - РИА Новости, 04.03.2026
16:20 04.03.2026 (обновлено: 16:24 04.03.2026)
IMO заявила, что не может расследовать атаку на российский газовоз
Международная морская организация (IMO) сообщила РИА Новости, что в курсе сообщений об атаке на российский газовоз, но не уполномочена вести расследование. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, средиземное море, украина, мальта
В мире, Средиземное море, Украина, Мальта
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовоз в Охотском море
Газовоз в Охотском море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Газовоз в Охотском море. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Международная морская организация (IMO) сообщила РИА Новости, что в курсе сообщений об атаке на российский газовоз, но не уполномочена вести расследование.
"Мы в курсе этих сообщений. Расследования морских инцидентов входят в компетенцию государств в соответствии с кодексом IMO по расследованию инцидентов, которые затем представляют эти отчеты в IMO... IMO не уполномочена проводить расследования", - сазали в пресс-службе организации.
Российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. Указывалось, что все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Появились подробности об экипаже российского газовоза, атакованного Киевом
