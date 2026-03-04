https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078511434.html
IMO заявила, что не может расследовать атаку на российский газовоз
Международная морская организация (IMO) сообщила РИА Новости, что в курсе сообщений об атаке на российский газовоз, но не уполномочена вести расследование. РИА Новости, 04.03.2026
