https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078497585.html
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу - РИА Новости, 04.03.2026
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Двое моряков, получивших ожоги из-за инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз" и направлены в больницу Бенгази, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:48:00+03:00
2026-03-04T15:48:00+03:00
2026-03-04T15:54:00+03:00
происшествия
бенгази
россия
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078410512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6949d5ce4c316c8b6365783f1837cb98.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078498013.html
бенгази
россия
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078410512_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a6c801904306206383298fe15a28c328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бенгази, россия, средиземное море
Происшествия, Бенгази, Россия, Средиземное море
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу в Бенгази