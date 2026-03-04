Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Новой Москве идет строительство делового комплекса - РИА Новости, 04.03.2026
13:30 04.03.2026 (обновлено: 13:31 04.03.2026)
Гарбузов: в Новой Москве идет строительство делового комплекса
Гарбузов: в Новой Москве идет строительство делового комплекса
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В Новомосковском административном округе продолжаются работы по строительству нового делового комплекса, они ведутся по программе стимулирования мест приложения труда, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Сейчас на объекте идут фасадные работы. Так, ведется монтаж фасадной подсистемы. Благодаря строительству нового делового центра будут созданы более 6 тысяч новых рабочих мест.
Объект состоит из комплекса переменной этажности с внутренним двором-атриумом под открытым небом. Внешние фасады будут оформлены панорамным остеклением. Из-за того, что фасады со стороны внутреннего двора будут комбинированными, остекление будет сочетаться с междуэтажными поясами из навесного вентилируемого фасада.
Гарбузов подчеркнул: город последовательно реализует программу МПТ, благодаря которой идет развитие деловой инфраструктуры, а возможности трудоустройства становятся шире.
"Такой подход делает городскую среду более удобной для москвичей и поддерживает концепцию 15-минутного города, когда ключевые сервисы и рабочие места находятся рядом с домом. Так, в районе Внуково ведется строительство делового центра общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров, из которых почти 37 тысяч квадратных метров будут отведены под офисы. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 6 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что разрешение на возведение нового делового объекта "Ликова" в октябре 2024 года оформил Мосгосстройнадзор. По словам главы ведомства Антона Слободчикова, строительство на всех этапах идет под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы в рамках индивидуального графика контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы на четырех выездных проверках оценили соответствие выполняемых работ применяемых материалов утвержденным решениям.
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует практически во всех районах столицы с 2020 года. По ней будут возведены свыше 270 объектов, их общая площадь составил 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них – новые предприятия, офисные и торговые центры и другие учреждения. Всего в развитие столицы инвестируют более 2,8 триллиона рублей, это позволит создать порядка 360 тысяч новых мест для трудоустройства москвичей.
Ранее Гарбузов рассказал о том, что в комплексе на улице Обручева, который также строится по программе стимулирования создания МПТ, завершились монтаж фасадов и отделка подземной части здания.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
