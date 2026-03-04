Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле

Также клуб должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением болельщиков в ответном матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (3:2 ДВ), который прошел 25 февраля в Турине. В частности, фанаты стамбульского клуба бросали на поле посторонние объекты, использовали пиротехнику и устраивали беспорядки.