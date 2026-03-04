https://ria.ru/20260304/galatasaray-2078425450.html
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле
2026-03-04T12:33:00+03:00
2026-03-04T12:33:00+03:00
2026-03-04T12:37:00+03:00
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил турецкому "Галатасараю" реализовывать билеты среди болельщиков на предстоящий гостевой матч команды в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Также клуб должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением болельщиков в ответном матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (3:2 ДВ), который прошел 25 февраля в Турине. В частности, фанаты стамбульского клуба бросали на поле посторонние объекты, использовали пиротехнику и устраивали беспорядки.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Галатасарай" сыграет с английским "Ливерпулем". Первый матч пройдет 10 марта в Стамбуле, ответный - 18 марта в Ливерпуле.