Рейтинг@Mail.ru
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:33 04.03.2026 (обновлено: 12:37 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/galatasaray-2078425450.html
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле
Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил турецкому "Галатасараю" реализовывать билеты среди болельщиков на предстоящий... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T12:33:00+03:00
2026-03-04T12:37:00+03:00
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
галатасарай
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875181207_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_af43fee280457a5ddc584b6f2f7d1938.jpg
https://ria.ru/20260226/yuve-2076774821.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875181207_118:0:1939:1366_1920x0_80_0_0_bffe60ad079997a1c86cf155c3cd2bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), галатасарай, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле

УЕФА запретил болельщикам "Галатасарая" посещать гостевой матч ЛЧ с "Ливерпулем"

© Фото : Пресс-служба ФК "Галатасарай"Болельщики клуба "Галатасарай"
Болельщики клуба Галатасарай - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Галатасарай"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил турецкому "Галатасараю" реализовывать билеты среди болельщиков на предстоящий гостевой матч команды в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Также клуб должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением болельщиков в ответном матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (3:2 ДВ), который прошел 25 февраля в Турине. В частности, фанаты стамбульского клуба бросали на поле посторонние объекты, использовали пиротехнику и устраивали беспорядки.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Галатасарай" сыграет с английским "Ливерпулем". Первый матч пройдет 10 марта в Стамбуле, ответный - 18 марта в Ливерпуле.
Федерико Гатти - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Ювентус" в меньшинстве отыграл три мяча, но вылетел из ЛЧ
26 февраля, 01:43
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ГалатасарайЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала