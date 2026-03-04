Рейтинг@Mail.ru
Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании
04.03.2026
Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании
Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании - РИА Новости, 04.03.2026
Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя написанный в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года доклад об... РИА Новости, 04.03.2026
франция, в мире, флориан филиппо
Франция, В мире, Флориан Филиппо
Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании

Французский политик призвал к выходу из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя написанный в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года доклад об участии Европы в процессе ядерного сдерживания, призвал к выходу Франции из Евросоюза.
Доклад, который комментирует Филиппо, посвящен тому, как Евросоюз может принимать участие в ядерном сдерживании. Один из сценариев (сценарий С) подразумевает создание европейского межправительственного механизма сдерживания с принятием решений об использовании ядерного оружия Франции и Великобритании группой европейских государств, либо делегирование вопросов сдерживания на уровень руководства ЕС.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД прокомментировал поведение Франции в ОБСЕ
Вчера, 13:55
"Для тех, кто не понимает, что творится с нашим ядерным сдерживанием, взгляните на этот доклад. Через создание "групп по ядерным вопросам" с Германией ... (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон перешел к первому этапу этого плана: межправительственному механизму ... что потом выльется ... в создание наднационального (европейского механизма - ред.) сдерживания. Так обычно делаются дела в ЕС! Выход Франции из Евросоюза настоятельно необходим!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Филиппо отметил то, что сценарий С в тексте доклада в значительной степени совпадает с заявлениями Макрона, которые французский лидер сделал в ходе своей недавней программной речи о ядерном сдерживании. Политик также призвал к распространению этого доклада среди граждан Франции, назвав соответствующую политику президента Франции "преступлением государственного уровня".
Макрон в понедельник заявил в ходе своей программной речи о ядерном сдерживании, что Берлин примет участие в новой ядерной доктрине Парижа. Французский лидер и канцлер ФРГ также опубликовали совместное заявление, согласно которому Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам. По словам французского президента, восемь стран, включая ФРГ, уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания с Парижем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
3 марта, 22:19
 
