Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за доклада о ядерном сдерживании

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя написанный в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года доклад об участии Европы в процессе ядерного сдерживания, призвал к выходу Франции из Евросоюза.

Доклад, который комментирует Филиппо, посвящен тому, как Евросоюз может принимать участие в ядерном сдерживании. Один из сценариев (сценарий С) подразумевает создание европейского межправительственного механизма сдерживания с принятием решений об использовании ядерного оружия Франции и Великобритании группой европейских государств, либо делегирование вопросов сдерживания на уровень руководства ЕС.

"Для тех, кто не понимает, что творится с нашим ядерным сдерживанием, взгляните на этот доклад. Через создание "групп по ядерным вопросам" с Германией ... (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон перешел к первому этапу этого плана: межправительственному механизму ... что потом выльется ... в создание наднационального (европейского механизма - ред.) сдерживания. Так обычно делаются дела в ЕС! Выход Франции из Евросоюза настоятельно необходим!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х

Филиппо отметил то, что сценарий С в тексте доклада в значительной степени совпадает с заявлениями Макрона, которые французский лидер сделал в ходе своей недавней программной речи о ядерном сдерживании. Политик также призвал к распространению этого доклада среди граждан Франции, назвав соответствующую политику президента Франции "преступлением государственного уровня".