МИД прокомментировал поведение Франции в ОБСЕ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Антироссийские действия французского председательства форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в конце февраля подтвердили, что сигналы Парижа о якобы заинтересованности в диалоге с Россией не стоят ничего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.