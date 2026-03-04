МИД прокомментировал поведение Франции в ОБСЕ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Антироссийские действия французского председательства форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в конце февраля подтвердили, что сигналы Парижа о якобы заинтересованности в диалоге с Россией не стоят ничего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что 25 февраля французское председательство форума и швейцарское председательство в организации провели заседание форума и постоянного совета ОБСЕ. Концепция этого мероприятия, составленная Францией, содержала антироссийские выпады, а французское председательство форума попыталось лишить слова российскую делегацию, оставив без права говорить на каком-либо официальном языке ОБСЕ, кроме английского.
"Возмутительное поведение французского председательства форума рассматриваем как локальное, но очень показательное подтверждение того, что публичные и якобы посылаемые по доверительным каналам сигналы Парижа о заинтересованности в диалоге вообще ничего не стоят", - указала дипломат.