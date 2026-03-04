Фотовыставка о тоннелепроходческих комплексах открылась в Москве

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная тоннелепроходческим комплексам, открылась на Тверском бульваре в Москве, говорится в сообщении градостроительного комплекса столицы.

"На Тверском бульваре открылась фотовыставка градостроительного комплекса Москвы "Сильные "женщины" метростроения", приуроченная к Международному женскому дню. Экспозиция рассказывает о тех, кто ежедневно прокладывает новые линии столичного метро, – тоннелепроходческих механизированных комплексах", - указывается в нем.

Первый заместитель начальника управления координации деятельности градостроительного комплекса столицы Мария Дерунова отметила, что гости смогут увидеть снимки тоннелепроходческих комплексов, благодаря которым строится столичное метро, с 1 по 15 марта. Выставка получила название, связанное с женщинами, поскольку есть давняя традиция называть такие комплексы именно женскими именами, добавляется в пресс-релизе.