11:05 04.03.2026
Фотовыставка о тоннелепроходческих комплексах открылась в Москве
Фотовыставка о тоннелепроходческих комплексах открылась в Москве
Фотовыставка, посвященная тоннелепроходческим комплексам, открылась на Тверском бульваре в Москве, говорится в сообщении градостроительного комплекса столицы. РИА Новости, 04.03.2026
2026
москва, градостроительный комплекс москвы, тоннелепроходческие комплексы, фото
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Тоннелепроходческие комплексы
Фотовыставка о тоннелепроходческих комплексах открылась в Москве

Фотовыставка о тоннелепроходческих комплексах открылась на Тверском бульваре

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыФотовыставка "Сильные женщины метростроения"
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная тоннелепроходческим комплексам, открылась на Тверском бульваре в Москве, говорится в сообщении градостроительного комплекса столицы.
"На Тверском бульваре открылась фотовыставка градостроительного комплекса Москвы "Сильные "женщины" метростроения", приуроченная к Международному женскому дню. Экспозиция рассказывает о тех, кто ежедневно прокладывает новые линии столичного метро, – тоннелепроходческих механизированных комплексах", - указывается в нем.
Первый заместитель начальника управления координации деятельности градостроительного комплекса столицы Мария Дерунова отметила, что гости смогут увидеть снимки тоннелепроходческих комплексов, благодаря которым строится столичное метро, с 1 по 15 марта. Выставка получила название, связанное с женщинами, поскольку есть давняя традиция называть такие комплексы именно женскими именами, добавляется в пресс-релизе.
Сейчас в строительстве московского метро принимают участие такие тоннелепроходческие комплексы, как "София", "Галина", "Ольга", "Александра", "Юлия" и прочие. Так, комплексу "Лилия" предстоит преодолеть 3,34 километра. Он соединит участок между "Серебряным Бором" и станцией "Строгино" Рублево-Архангельской линии.
 
