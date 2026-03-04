https://ria.ru/20260304/ekzamen-2078374477.html
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена - РИА Новости, 04.03.2026
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена
Введение Единого государственного экзамена повысило прозрачность приемной кампании в вузах и обеспечило равный доступ всех российских школьников к высшему... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:35:00+03:00
2026-03-04T09:35:00+03:00
2026-03-04T11:58:00+03:00
россия
владимир филиппов
рудн
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73cc35c23c6555b98eba13588dbdd034.jpg
https://ria.ru/20260304/ege-2078347488.html
https://ria.ru/20260303/istorija-2078069132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e52d4c0cf12adee02d6139952e3e93f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир филиппов, рудн, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Филиппов, РУДН, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена
Глава РУДН Филиппов: ЕГЭ обеспечил равный доступ к высшему образованию
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение Единого государственного экзамена повысило прозрачность приемной кампании в вузах и обеспечило равный доступ всех российских школьников к высшему образованию, заявил в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Два принципиальных решения ЕГЭ – обеспечивать доступность высшего образования, без необходимости выезжать куда-то для сдачи вступительных экзаменов, и иметь единый инструмент оценки качества образования при окончании школы", - сказал Филиппов
.
Он отметил, что экзамен – это финальное зеркало, инструмент оценки качества школьного образования на финальном этапе. Кроме того, ЕГЭ делает поступление в вуз более объективным и менее дорогостоящим.
"Многие преподаватели и руководители вузов были против ЕГЭ, потому что ранее они зарабатывали на абитуриентах, их семьях, занимаясь репетиторством - лично или организовывая вузовские подготовительные курсы, для поступления в свой конкретный вуз. ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства", - подчеркнул Филиппов.
Эксперт добавил, что в банке данных по каждому предмету ЕГЭ накоплено уже около 20 тысяч заданий. На экзамене школьнику достаются 20-30 заданий, то есть около одной тысячной процента от всех возможных вопросов. Поэтому "натаскать" школьника на ЕГЭ невозможно - надо знать предмет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.