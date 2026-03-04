Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение Единого государственного экзамена повысило прозрачность приемной кампании в вузах и обеспечило равный доступ всех российских школьников к высшему образованию, заявил в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

"Два принципиальных решения ЕГЭ – обеспечивать доступность высшего образования, без необходимости выезжать куда-то для сдачи вступительных экзаменов, и иметь единый инструмент оценки качества образования при окончании школы", - сказал Филиппов

Он отметил, что экзамен – это финальное зеркало, инструмент оценки качества школьного образования на финальном этапе. Кроме того, ЕГЭ делает поступление в вуз более объективным и менее дорогостоящим.

"Многие преподаватели и руководители вузов были против ЕГЭ, потому что ранее они зарабатывали на абитуриентах, их семьях, занимаясь репетиторством - лично или организовывая вузовские подготовительные курсы, для поступления в свой конкретный вуз. ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства", - подчеркнул Филиппов.

Эксперт добавил, что в банке данных по каждому предмету ЕГЭ накоплено уже около 20 тысяч заданий. На экзамене школьнику достаются 20-30 заданий, то есть около одной тысячной процента от всех возможных вопросов. Поэтому "натаскать" школьника на ЕГЭ невозможно - надо знать предмет.