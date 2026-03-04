Рейтинг@Mail.ru
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена
09:35 04.03.2026 (обновлено: 11:58 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ekzamen-2078374477.html
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена - РИА Новости, 04.03.2026
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена
Введение Единого государственного экзамена повысило прозрачность приемной кампании в вузах и обеспечило равный доступ всех российских школьников к высшему... РИА Новости, 04.03.2026
россия
владимир филиппов
рудн
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
россия
Россия, Владимир Филиппов, РУДН, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Россия, Владимир Филиппов, РУДН, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Создатель ЕГЭ рассказал об итогах 25 лет существования экзамена

Глава РУДН Филиппов: ЕГЭ обеспечил равный доступ к высшему образованию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение Единого государственного экзамена повысило прозрачность приемной кампании в вузах и обеспечило равный доступ всех российских школьников к высшему образованию, заявил в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Два принципиальных решения ЕГЭ – обеспечивать доступность высшего образования, без необходимости выезжать куда-то для сдачи вступительных экзаменов, и иметь единый инструмент оценки качества образования при окончании школы", - сказал Филиппов.
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России
Вчера, 04:26
Он отметил, что экзамен – это финальное зеркало, инструмент оценки качества школьного образования на финальном этапе. Кроме того, ЕГЭ делает поступление в вуз более объективным и менее дорогостоящим.
"Многие преподаватели и руководители вузов были против ЕГЭ, потому что ранее они зарабатывали на абитуриентах, их семьях, занимаясь репетиторством - лично или организовывая вузовские подготовительные курсы, для поступления в свой конкретный вуз. ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства", - подчеркнул Филиппов.
Эксперт добавил, что в банке данных по каждому предмету ЕГЭ накоплено уже около 20 тысяч заданий. На экзамене школьнику достаются 20-30 заданий, то есть около одной тысячной процента от всех возможных вопросов. Поэтому "натаскать" школьника на ЕГЭ невозможно - надо знать предмет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Ректор РУДН Владимир Филиппов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи
3 марта, 04:28
 
Россия Владимир Филиппов РУДН Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
