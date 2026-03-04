Рейтинг@Mail.ru
США начали военную операцию в Эквадоре
05:06 04.03.2026 (обновлено: 08:45 04.03.2026)
США начали военную операцию в Эквадоре
США начали военную операцию в Эквадоре
Американские военные начали операцию в Эквадоре с участием местных сил, сообщило Южное командование Пентагона. РИА Новости, 04.03.2026
Солдаты в Эквадоре
Солдаты в Эквадоре
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты в Эквадоре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Американские военные начали операцию в Эквадоре с участием местных сил, сообщило Южное командование Пентагона.
"Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций", — говорится в заявлении в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп
Запасы снарядов позволяют США воевать бесконечно, заявил Трамп
Вчера, 08:21
Командование заявило о приверженности партнеров Вашингтона в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.
Со своей стороны, Эквадор объявил о начале новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых.
Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107)
Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле
6 февраля, 05:50
Согласно официальным заявлениям и сообщениям эквадорских СМИ, с декабря США начали размещать персонал на бывшей американской базе в провинции Манаби. Среди поставленной техники упоминались самолеты, беспилотники и радары.
В прошлом году Штаты начали использовать в этом регионе вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По словам американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.
Президент США Дональд Трамп
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
2 марта, 08:00
 
