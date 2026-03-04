https://ria.ru/20260304/ekvador-2078349980.html
США начали военную операцию в Эквадоре
США начали военную операцию в Эквадоре - РИА Новости, 04.03.2026
США начали военную операцию в Эквадоре
Американские военные начали операцию в Эквадоре с участием местных сил, сообщило Южное командование Пентагона. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:06:00+03:00
2026-03-04T05:06:00+03:00
2026-03-04T08:45:00+03:00
в мире
сша
эквадор
латинская америка
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920458570_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_1784454bd9524c8f785c735a6d7fc9ab.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078085985.html
https://ria.ru/20260206/udar-2072595106.html
https://ria.ru/20260302/defitsit-2077268148.html
сша
эквадор
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920458570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09a9fccc84b18283c282d3bb3432467b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эквадор, латинская америка, министерство обороны сша
В мире, США, Эквадор, Латинская Америка, Министерство обороны США
США начали военную операцию в Эквадоре
США начали военную операцию в Эквадоре с участием местных сил
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Американские военные начали операцию в Эквадоре с участием местных сил, сообщило Южное командование Пентагона.
«
"Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций", — говорится в заявлении в соцсети Х
.
Командование заявило о приверженности партнеров Вашингтона в Латинской Америке
противодействию наркотерроризму.
Со своей стороны, Эквадор объявил о начале новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых.
Согласно официальным заявлениям и сообщениям эквадорских СМИ, с декабря США начали размещать персонал на бывшей американской базе в провинции Манаби. Среди поставленной техники упоминались самолеты, беспилотники и радары.
В прошлом году Штаты начали использовать в этом регионе вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По словам американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.