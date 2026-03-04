США начали военную операцию в Эквадоре

Со своей стороны, Эквадор объявил о начале новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых.

Согласно официальным заявлениям и сообщениям эквадорских СМИ, с декабря США начали размещать персонал на бывшей американской базе в провинции Манаби. Среди поставленной техники упоминались самолеты, беспилотники и радары.

В прошлом году Штаты начали использовать в этом регионе вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По словам американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.