Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики
2026-03-04 России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия
Путин: при обелении экономики важно не ставить барьеры законопослушному бизнесу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
«
"Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания.
Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством.
"Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.