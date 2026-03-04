Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики - РИА Новости, 04.03.2026
14:29 04.03.2026
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики
России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Новости
Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
"Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания.
Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством.
"Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
План по обелению экономики России реализуют в этом году, заявил Силуанов
25 февраля, 15:43
 
