Путин рассказал, как необходимо действовать при обелении экономики

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России при обелении экономики нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом", - заявил Путин в ходе заседания.

Глава государства отметил, что это одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством.

"Я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса", - подчеркнул Путин.