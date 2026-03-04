Рейтинг@Mail.ru
В экипировке на Паралимпиаду отразили образы побед россиян на прошлых Играх
17:20 04.03.2026 (обновлено: 17:49 04.03.2026)
В экипировке на Паралимпиаду отразили образы побед россиян на прошлых Играх
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
В экипировке на Паралимпиаду отразили образы побед россиян на прошлых Играх

В экипировке на Паралимпиаду-2026 отразили образы побед россиян на прошлых Играх

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Компания Bosco вдохновлялась образами российских спортсменов, которые побеждали на прошлых Играх, во время создания экипировки атлетов на зимнюю Паралимпиаду 2026 года в Италии, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Экипировка выполнена в красно-золотых тонах и представляет собой форму с символичным названием "Золотое наследие". Комплект формы включает в себя 17 наименований.
«
"В дизайне новой коллекции нашли отражение образы, в которых российские спортсмены одерживали победы на Олимпиадах и Паралимпиадах в Ванкувере, Лондоне и на домашних Играх в Сочи. Золотой цвет, использованный в элементах одежды, призван подчеркнуть нацеленность российских атлетов только на высшие награды", - говорится на сайте ПКР.
"Впервые с 2014 года в Паралимпийских играх участвует сборная команда России с флагом, гимном и в экипировке с национальной символикой. Подготовка к Играм проводилась в очень сжатые сроки, и мы рады, что компания Bosco успела экипировать всех членов паралимпийской делегации России. Форма красивая, качественная, и, уверен, принесет нам удачу, как это было на домашней Паралимпиаде в Сочи", - сказал президент ПКР Павел Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
