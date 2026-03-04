Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Умар Джабраилов — предприниматель, бывший сенатор, участник президентской кампании 2000 года — умер 2 марта в Москве. Его биография сочетала крупный бизнес, государственную службу и скандальные эпизоды, которые обсуждала вся страна. Что известно о нем и какие причины смерти — в материале РИА Новости.

От топ-менеджера до сенатора

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958-го в Грозном. С 1997 года работал топ-менеджером группы компаний "Плаза", которая управляла торговыми центрами "Охотный Ряд" и "Смоленский пассаж".

В 2000-м предприниматель выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, но набрал лишь 0,1 процента голосов, заняв последнее место.

Политическая карьера началась в 2004 году, когда Джабраилова избрали членом Совета Федерации от Чеченской Республики. Он представлял исполнительную власть региона, пять лет занимал пост заместителя председателя комитета по международным делам. Полномочия сенатора он сохранял до 2009-го.

Меценат и коллекционер

После завершения работы в верхней палате парламента Джабраилов сосредоточился на бизнесе и общественной деятельности. Он возглавил Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.

Умар Алиевич был известен как коллекционер современного искусства. В 2011 году Российская академия художеств присвоила ему звание почетного академика. Как пояснили в пресс-службе РАХ, это почетное звание дается за заслуги перед российским искусством.

Скандалы с участием Джабраилова

Имя Джабраилова получило широкую известность после громкого инцидента в конце августа 2017-го. Тогда он несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля Four Seasons в центре Москвы.

Следствие назначило бывшему сенатору психиатрическую экспертизу после его жалоб на сильный стресс, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В эфире телеканала "Россия 24" Джабраилов извинился за свое поведение и объяснил его "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Он также упомянул, что является "человеком контуженым" — участником боевых действий в Чечне, офицером запаса.

В ноябре 2017-го Тверской суд Москвы приговорил Джабраилова к штрафу в 500 тысяч рублей. После инцидента его исключили из партии "Единая Россия".

Причины смерти

По данным РИА Новости, правоохранительные органы 2 марта обнаружили Джабраилова мертвым в квартире жилого комплекса на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Предсмертной записки он не оставил.

информации Telegram-канала "База", медики долго не могли попасть в квартиру — входная дверь была заперта изнутри. К реанимации приступили лишь после того, как вскрыли замок. В больницу Джабраилова доставили примерно через 2,5 часа после выстрела. К тому времени он находился без сознания и потерял значительный объем крови. Спасти его врачи не смогли. ПоTelegram-канала "База", медики долго не могли попасть в квартиру — входная дверь была заперта изнутри. К реанимации приступили лишь после того, как вскрыли замок. В больницу Джабраилова доставили примерно через 2,5 часа после выстрела. К тому времени он находился без сознания и потерял значительный объем крови. Спасти его врачи не смогли.

Актер Станислав Садальский, который долгое время дружил с Умаром Джабраиловым, рассказал РИА Новости, что перед его смертью в квартире якобы прозвучали два выстрела.

"Я не намекаю. Я просто говорю, что мне сказали те люди, которые приближены, о том, что выстрела было два. Я говорю то, что мне сказали. О том, кто мне это сказал, история умалчивает, я профессиональный журналист, источники не выдаю", - сообщил он.

Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы , его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.

Версия дочери

Дочь бизнесмена Умара Джабраилов Альвина Джабраилова заявила, что ее отца убили якобы из-за дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну", - подписала дочь бизнесмена свое видеообращение, которое опубликовала в соцсетях.

Альвина заявила, что отец не мог покончить с собой. Она сообщила, что он дружил с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл, выложив скриншот электронного письма бизнесмена. Сообщение датировано 24 мая 2001 года.

Как связан с Эпштейном

Джабраилов упоминается в опубликованном Министерством юстиции США архиве переписок Эпштейна.

В файлах нашли его письмо помощнице американского финансиста Эпштейна — Гислейн Максвелл. Он ей сообщал о приезде в Москву из Великобритании. Также интересовался, когда та сможет посетить Россию.

Также в архивных документах обнаружили фото Джабраилова, датируемое 1990-м годом. На снимке бизнесмен занимается карате.

Незадолго до смерти Джабраилов подтвердил, что общался с Максвелл.

Заблокированные счета и последний пост в соцсетях

Проблемы со счетами Умара Алиевича накапливались в течение нескольких месяцев и имели разный характер.

Впервые счета его ИП были ограничены еще летом 2025 года — тогда причиной стала формальность: непредоставление налоговой декларации.

К февралю 2026-го ситуация осложнилась. Налоговая служба, по данным РИА Новости, заблокировала его счета в нескольких банках уже из-за реальной задолженности. Сумма долга была небольшой для предпринимателя такого уровня — чуть более 40 тысяч рублей, однако именно этот долг стал официальным основанием для финальной блокировки операций.