18:21 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
Самым неприятным в ситуации последних дней в Дубае была неопределенность, рассказал РИА Новости после возврата в Новосибирск пассажир первого вывозного рейса... РИА Новости, 04.03.2026
дубай, новосибирск, военная операция сша и израиля против ирана, россия, в мире
Дубай, Новосибирск, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, В мире
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае

РИА Новости: турист рассказал, что неопределенность беспокоила его в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Колесо обозрения "Око Дубая" на острове Bluewaters в Дубае
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Колесо обозрения "Око Дубая" на острове Bluewaters в Дубае. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 мар - РИА Новости. Самым неприятным в ситуации последних дней в Дубае была неопределенность, рассказал РИА Новости после возврата в Новосибирск пассажир первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Андрей Нартыш.
"Неопределенность. Непонятно, ты на день здесь, на неделю, а может быть на месяц... Вот это даже больше (беспокоило - ред.), чем сигнал тревоги ночью. Это тоже, конечно, неприятно. Но реально никто не знал, с кем бы ни разговаривали. Никто не в курсе, ни в отеле, ни представитель авиакомпании. Никто не понимает, что происходит, а самое главное, что будет дальше", - описал свое состояние турист после отмены рейса из Дубая 28 февраля.
Вернувшаяся из ОАЭ туристка оценила работу авиакомпании
Вчера, 18:01
Он рассказал, что должен был улететь в Новосибирск 28 февраля, однако рейс буквально не успел на два часа. Сначала его перенесли, а затем отменили.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
Вчера, 16:03
 
