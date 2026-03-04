Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае

НОВОСИБИРСК, 4 мар - РИА Новости. Самым неприятным в ситуации последних дней в Дубае была неопределенность, рассказал РИА Новости после возврата в Новосибирск пассажир первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Андрей Нартыш.