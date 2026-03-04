https://ria.ru/20260304/dtp-2078371158.html
В Иркутской области маршрутка врезалась в грузовик, один человек пострадал
В Иркутской области маршрутка врезалась в грузовик, один человек пострадал - РИА Новости, 04.03.2026
В Иркутской области маршрутка врезалась в грузовик, один человек пострадал
На автодороге "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" маршрутное такси столкнулось со стоящим на трассе неисправным ГАЗ-3302, пострадал один пассажир, сообщает... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
иркутская область
иркутская область
ИРКУТСК, 4 мар - РИА Новости. На автодороге "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" маршрутное такси столкнулось со стоящим на трассе неисправным ГАЗ-3302, пострадал один пассажир, сообщает госавтоинспекция Иркутской области.
Водитель маршрутного такси на 14-м километре автодороги "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" столкнулся с транспортным средством ГАЗ-3302, остановившимся на трассе из-за неисправности.
"В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 пассажиров, одному из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, аварийный знак, обозначающий место вынужденной остановки, был выставлен на расстоянии около пяти метров от транспортного средства. В соответствии с требованиями он должен быть установлен на дороге вне населенного пункта на расстоянии не менее 30 метров.