В Иркутской области маршрутка врезалась в грузовик, один человек пострадал

ИРКУТСК, 4 мар - РИА Новости. На автодороге "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" маршрутное такси столкнулось со стоящим на трассе неисправным ГАЗ-3302, пострадал один пассажир, сообщает госавтоинспекция Иркутской области.

"В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 пассажиров, одному из них потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении .

По данным ГАИ, аварийный знак, обозначающий место вынужденной остановки, был выставлен на расстоянии около пяти метров от транспортного средства. В соответствии с требованиями он должен быть установлен на дороге вне населенного пункта на расстоянии не менее 30 метров.