Фицо привел доказательства исправной работы "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо продемонстрировал спутниковые снимки, заявив, что они подтверждают исправность трубопровода "Дружба" на территории Украины.

Он заявил, что данные снимки подтверждают, что на нефтепроводе нет повреждений, которые бы не позволяли транзит нефти по украинской территории.