14:06 04.03.2026 (обновлено: 17:05 04.03.2026)
Фицо привел доказательства исправной работы "Дружбы"
Фицо привел доказательства исправной работы "Дружбы"
Премьер Словакии Роберт Фицо продемонстрировал спутниковые снимки, заявив, что они подтверждают исправность трубопровода "Дружба" на территории Украины. РИА Новости, 04.03.2026
Фицо привел доказательства исправной работы "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо продемонстрировал спутниковые снимки, заявив, что они подтверждают исправность трубопровода "Дружба" на территории Украины.
"Главная линия нефтепровода "Дружба" не повреждена", - сказал Фицо на пресс-конференции, продемонстрировав спутниковые снимки журналистам.
Кадр трансляции пресс-конференции Фицо
Он заявил, что данные снимки подтверждают, что на нефтепроводе нет повреждений, которые бы не позволяли транзит нефти по украинской территории.
Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
3 марта, 15:45
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы"
Дмитриев прокомментировал призыв ЕС к Украине для запуска "Дружбы"
3 марта, 15:45
 
