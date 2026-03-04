Рейтинг@Mail.ru
Россиянку бесплатно заселили в отель в Дохе после отмены рейса
Туризм
 
22:33 04.03.2026
Россиянку бесплатно заселили в отель в Дохе после отмены рейса
Россиянку бесплатно заселили в отель в Дохе после отмены рейса
Россиянку бесплатно заселили в отель в Дохе после отмены рейса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости, что ей предоставили бесплатное проживание в отеле в Дохе после...
Россиянку бесплатно заселили в отель в Дохе после отмены рейса

РИА Новости: россиянку бесплатно заселили в отель в Дохе после отмены рейса

Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха
Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха
Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости, что ей предоставили бесплатное проживание в отеле в Дохе после отмены авиарейса.
Во вторник Ксения поделилась с РИА Новости, что осталась фактически без помощи после отмены авиарейса из Дохи и была вынуждена продлить проживание в гостинице за свой счет.
Район Вест-Бэй города Доха
Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе
Вчера, 16:56
Вчера, 16:56
"К нашей большой радости, как мы поняли, правительство Катара взяло на себя ответственность, и застрявшим здесь туристам продлевают бесплатно жилье, а также кормят три раза в день… Надо было показать и направить отелю наши билеты, уведомления об отменах, и они все продлили", - сказала агентству туристка.
Ксения отметила, что ее вылет из Дохи перенесли на субботу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Туристка 1 марта сообщила РИА Новости, что приехала в Катар на пять дней, вылет назад планировался в понедельник. Она должна была возвращаться в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле.
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала, что их выселят 7 марта
Вчера, 21:08
Вчера, 21:08
 
