Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе - РИА Новости, 04.03.2026
16:56 04.03.2026
Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе
Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе
2026-03-04T16:56:00+03:00
2026-03-04T16:56:00+03:00
катар
доха
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар, доха, россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Доха, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе

Россиянка рассказала, что детская футбольная команда застряла на лайнере в Дохе

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха
Район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Детская футбольная команда застряла на круизном лайнере Celestyal Journey в Дохе и не может вернуться в Россию из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказала 360.ru мать одного из спортсменов Дарья.
Она отметила, что команда приехала в Катар на сборы, которые проходили до 1 марта.
"Я лично должна была с двумя детьми улететь 28 февраля. Отель продлил номера и питание", - рассказала Дарья.
По словам матери юного футболиста, гостиница располагается в 100 километрах от аэропорта.
"Ожидаем, как все. Дети и родители, тренеры в списки посольства включены. Детей поставили в очередь на рейс 8 и 9 марта", — добавила она.
Как сообщали РИА Новости двое российских туристов, около 200 россиян принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля. По словам члена правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артура Мурадяня, ситуация с российскими туристами, оказавшимися на круизном лайнере в Катаре, находится под контролем Минэкономразвития, а местные власти готовы разместить пассажиров в гостиницах. Посольство России в Катаре также прорабатывает вопрос с властями о размещении в гостиницах пассажиров-россиян лайнера.
