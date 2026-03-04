Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе

"Я лично должна была с двумя детьми улететь 28 февраля. Отель продлил номера и питание", - рассказала Дарья.

По словам матери юного футболиста, гостиница располагается в 100 километрах от аэропорта.

"Ожидаем, как все. Дети и родители, тренеры в списки посольства включены. Детей поставили в очередь на рейс 8 и 9 марта", — добавила она.