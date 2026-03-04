Россиянка рассказала, что детская команда застряла на лайнере в Дохе

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Детская футбольная команда застряла на круизном лайнере Celestyal Journey в Дохе и не может вернуться в Россию из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказала 360.ru мать одного из спортсменов Дарья.
Она отметила, что команда приехала в Катар на сборы, которые проходили до 1 марта.
"Я лично должна была с двумя детьми улететь 28 февраля. Отель продлил номера и питание", - рассказала Дарья.
По словам матери юного футболиста, гостиница располагается в 100 километрах от аэропорта.
"Ожидаем, как все. Дети и родители, тренеры в списки посольства включены. Детей поставили в очередь на рейс 8 и 9 марта", — добавила она.
Как сообщали РИА Новости двое российских туристов, около 200 россиян принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля. По словам члена правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артура Мурадяня, ситуация с российскими туристами, оказавшимися на круизном лайнере в Катаре, находится под контролем Минэкономразвития, а местные власти готовы разместить пассажиров в гостиницах. Посольство России в Катаре также прорабатывает вопрос с властями о размещении в гостиницах пассажиров-россиян лайнера.