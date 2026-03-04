Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 04.03.2026 (обновлено: 16:36 04.03.2026)
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (река)
днепропетровск
украина
днепр (река)
в мире, днепропетровск, украина, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (река)
В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске во время воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Днепропетровской области
Украинские пожарные в Днепропетровской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Днепропетровской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Украинские пожарные
В Николаеве прогремели взрывы
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепр (река)
 
 
