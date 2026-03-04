https://ria.ru/20260304/dnepropetrovsk-2078516661.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 04.03.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
