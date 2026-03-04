https://ria.ru/20260304/diplomaty-2078400117.html
Российские дипломаты в Израиле продолжают работу, сообщили в посольстве
Российские дипломаты в Израиле продолжают работу, сообщили в посольстве - РИА Новости, 04.03.2026
Российские дипломаты в Израиле продолжают работу, сообщили в посольстве
Российские дипломаты в Израиле продолжают свою работу с поправками на ситуацию в сфере безопасности, заявил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:03:00+03:00
2026-03-04T11:03:00+03:00
2026-03-04T11:03:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
анатолий викторов
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
https://ria.ru/20260301/poezdki-2077584811.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_30ba13caa3f4e63667e754826b75cba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, анатолий викторов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Анатолий Викторов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российские дипломаты в Израиле продолжают работу, сообщили в посольстве
Посол Викторов: российские дипломаты в Израиле продолжают работу