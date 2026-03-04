https://ria.ru/20260304/dinamo-moskva-avtomobilist-smotret-onlayn-2078553679.html
"Динамо" Москва — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
"Динамо" Москва — "Автомобилист": смотреть онлайн матч КХЛ 4 марта
Московское "Динамо" и "Автомобилист" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T18:30:00+03:00
хоккей
хк динамо
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
