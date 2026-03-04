Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
16:01 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/diesen-2078502588.html
На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном
На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном
США обозначили новую цель в конфликте с Ираном, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X. "После неудачи в смене режима в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:01:00+03:00
2026-03-04T16:01:00+03:00
иран
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1e7cf04d1e6e1c7db87376d51ad2b2d9.jpg
https://ria.ru/20260304/zelenskiy-2078390018.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078385678.html
иран
сша
иран, в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном

Диесен: США обозначили новую цель в конфликте с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США обозначили новую цель в конфликте с Ираном, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.

"После неудачи в смене режима в Иране новая цель, по-видимому, заключается в том, чтобы с помощью бомбардировок заставить его подчиниться", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
Вчера, 10:28
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
Вчера, 10:12
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
Вчера, 10:12
 
