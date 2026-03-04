Детская тема в мире становится частью политической игры, заявила Захарова

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня в мире детская тема становится частью политической игры и манипулирования.
"Дети становятся частью политической игры, манипулирования. Ими пользуются, когда нужно что-то оправдать или, наоборот, на чем-то настоять", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя замалчивание мировыми СМИ гибели детей в Иране.
Она отметила, что в мире наблюдается тенденция к делению детей по спискам на тех, кто подлежит защите, и тех, кто может "столкнуться с оправданием насилия в свой адрес".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.