Депутат ГД заявила, что женщина спокойно может родить троих детей до 27 лет
Депутат ГД заявила, что женщина спокойно может родить троих детей до 27 лет - РИА Новости, 04.03.2026
Депутат ГД заявила, что женщина спокойно может родить троих детей до 27 лет
Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина спокойно может родить троих детей до 27 лет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:03:00+03:00
2026-03-04T14:03:00+03:00
2026-03-04T14:54:00+03:00
россия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922894666_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_2a61b8acde4fdc68aa97b9e25c877f8a.jpg
УФА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина спокойно может родить троих детей до 27 лет.
Утяшева выступила перед многодетными семьями на совещании по вопросам демографии в госсобрании Башкирии.
«
"Как врач акушер-гинеколог говорю: 22-27 лет - вот за эти годы можно родить троих детей спокойно. А потом от души ещё до 47 лет - на ваше желание. Женщина может рожать до 47 лет", - заявила Утяшева.
Она отметила, что по мнению некоторых академиков, репродуктивное здоровье мужчин бесконечно.
"Поэтому мы желаем здоровья нашим мужчинам, благополучия нашим женщинам", - заключила Утяшева.