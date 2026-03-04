Власти Чувашии и "Единая Россия" реализуют 30 мер поддержки участников СВО

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство Чувашии совместно с "Единой Россией" реализуют в регионе свыше 30 мер поддержки семей участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы республики Олега Николаева с матерями военнослужащих.

Встреча прошла накануне празднования Международного женского дня в рамках всероссийской акции "Цветы мамам героев", инициированной "Женским движением Единой России" и проектом "Крепкая семья".

В пресс-службе напомнили, что в Чувашии для бойцов предусмотрены как единовременные, так и регулярные выплаты — при заключении контракта, а также в случае ранения. Установлены государственные пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты. Ветеранам оказывается содействие в поиске работы или открытии своего дела по соцконтракту. Действует обучающая программа "СВОи в бизнесе", предоставляется возможность получить грант "Агромотиватор" на развитие фермерского хозяйства.

Школьники из семей участников СВО обеспечены бесплатным двухразовым питанием, а студенты получают специальную стипендию Главы Чувашии. Дети имеют право на бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, бесплатное посещение кружков и секций, а также на первоочередное зачисление в сады, школы и группы продленного дня.

Семьи могут рассчитывать на субсидию до 100 тысяч рублей на газификацию дома, снижение ставки по сельской ипотеке, отсрочку по платежам за наем жилья госфонда и освобождение от пеней за ЖКУ на период службы родственника в зоне СВО.

"Благодаря вам, наши дорогие женщины, хранительницам традиций, единство нашего народа, рожденное из сплетения разных культур, остается непоколебимым. Вы передаете это наследие своим сыновьям. Именно вы воспитали наших защитников так, что, пройдя через испытания, они стали настоящими богатырями по силе духа — с несгибаемой волей и твердым характером. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами. А наша задача — сегодня сделать все, чтобы помочь и сохранить каждого верного сына своего Отечества", - приводятся в сообщении слова Николаева на встрече.