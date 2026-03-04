https://ria.ru/20260304/chinovnitsa-2078579052.html
Суд конфисковал дом и землю осужденной брянской экс-чиновницы
БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости. Суд обратил в доход государства земельный участок и дом осужденной по делу о взятке брянской экс-чиновницы, приобретенные на неподтвержденный доход, рассказали в прокуратуре Брянской области.
"Бывший заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области
Лариса Борщевская, в отношении которой 30 апреля 2025 года вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, в 2020-2021 годах приобретала дорогостоящее имущество,... стоимость которого существенно превышала законные доходы", - рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточнили, что обнаружили имущество, приобретенное на неподтвержденный доход, в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства.
"В целях сокрытия своего истинного имущественного положения, фактов совершения сделок, несоразмерных уровню законных доходов,… правоустанавливающие документы на приобретаемое имущество оформлялись на дочь и зятя", - говорится в заявлении
ведомства.
Прокуратура обратилась в суд с целью обратить в доход государства средства и имущество на сумму более 8,5 миллионов рублей.
"Суд исковые требования… удовлетворил частично, обратив в доход Российской Федерации земельный участок и жилой дом", - говорится в сообщении прокуратуры.
Решение суда еще не вступило в законную силу.