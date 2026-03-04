Рейтинг@Mail.ru
18:14 04.03.2026 (обновлено: 19:58 04.03.2026)
Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану, пишут СМИ
Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану, пишут СМИ
Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану и развертывания новых сил на Ближнем Востоке, сообщает портал i Paper со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану, пишут СМИ

i Paper: Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану

Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану и развертывания новых сил на Ближнем Востоке, сообщает портал i Paper со ссылкой на источники.
"Великобритания не исключает развертывания войск на Ближнем Востоке или присоединения к ударам по Ирану", - пишет издание.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Люди бессильны": Пентагон заполучил оружие, с которым не сможет совладать
Вчера, 08:00
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах США по Ирану, однако предоставили американцам свои базы, делятся разведданными и участвуют в "оборонительных" действиях.
"Великобритания не исключает развертывания войск на Ближнем Востоке или присоединения к ударам по Ирану", - пишет издание.
Как отмечается, в настоящее время нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако "все варианты остаются открытыми".
Лондон, в частности, рассматривает возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив.
Кроме того, по данным газеты, США пока не использовали британские базы при нанесении ударов по Ирану несмотря на то, что Лондон дал на это разрешение. Вероятно, британские базы будут задействованы в ближайшие дни, пишет портал. Речь идет о британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и об авиабазе ВВС "Фэрфорд" в Глостершире.
Позже газета Telegraph сообщила, что американские бомбардировщики B-2, которые примут участие в ударах по Ирану, прибудут на авиабазы в Великобритании через несколько дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хаос и неразбериха". Произошедшее в США после атаки на Иран поразило Запад
Вчера, 15:52
 
В миреИранБлижний ВостокЛондонВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
