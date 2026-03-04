FIS сделала бы все для победы Клебо, заявил Большунов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сделала бы все, чтобы не помешать норвежцу Йоханнесу Клебо выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр.
В феврале Клебо первым завоевал шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Ранее FIS отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию лыжника на отказ в предоставлении нейтрального статуса, так как она не попадает под ее юрисдикцию. В лыжных гонках Россию на Играх 2026 года представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"Уверили меня в том, что никто апелляцию рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле все это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы. Сейчас я понимаю, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. От этого никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить (для Клебо). Забирать шесть из шести", – сказал Большунов в эфире "России 24".
"Олимпиада – это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили. Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили. Мне кажется, это неправильно. В Олимпийских играх должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба. А так получилась легкая прогулка для Клебо", – добавил лыжник.