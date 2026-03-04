FIS сделала бы все для победы Клебо, заявил Большунов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сделала бы все, чтобы не помешать норвежцу Йоханнесу Клебо выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр.

"Олимпиада – это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили. Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили. Мне кажется, это неправильно. В Олимпийских играх должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба. А так получилась легкая прогулка для Клебо", – добавил лыжник.