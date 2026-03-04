Рейтинг@Mail.ru
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/blizorukost-2078568042.html
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач - РИА Новости, 04.03.2026
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач
Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют "ложную... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:17:00+03:00
2026-03-04T19:17:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg
https://ria.ru/20251017/zrenie-2048767654.html
https://ria.ru/20260302/sotsseti-2077758896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fac86801c685d0c51aef18ba0d014a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач

Врач Гозиев: видео в формате Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость"

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют "ложную близорукость", заявил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.
"При взгляде в смартфон человек моргает в 3 раза реже - вместо 15–18 раз в минуту всего 5–7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется", - сказал он информационному порталу РИАМО.
Врач проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение
17 октября 2025, 06:49
По словам офтальмолога, расстояние до экрана в 25–30 сантиметров и постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом "вызывают спазм цилиарной мышцы, так называемую ложную близорукость".
"Алгоритмы провоцируют непрерывный просмотр по 30–60 минут и дольше, что превышает физиологические возможности зрительной системы к комфортной работе вблизи. Синий свет при обычном использовании не вызывает необратимых повреждений сетчатки, но может нарушать выработку мелатонина и усиливать зрительный дискомфорт", - предупредил врач.
Молодые люди смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Врач рассказала, как сериалы и соцсети по ночам влияют на сон
2 марта, 01:33
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала