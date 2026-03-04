https://ria.ru/20260304/blizorukost-2078568042.html
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач - РИА Новости, 04.03.2026
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач
Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют "ложную... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:17:00+03:00
2026-03-04T19:17:00+03:00
2026-03-04T19:17:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg
https://ria.ru/20251017/zrenie-2048767654.html
https://ria.ru/20260302/sotsseti-2077758896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fac86801c685d0c51aef18ba0d014a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач
Врач Гозиев: видео в формате Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость"
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют "ложную близорукость", заявил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.
"При взгляде в смартфон человек моргает в 3 раза реже - вместо 15–18 раз в минуту всего 5–7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется", - сказал он информационному порталу РИАМО
.
По словам офтальмолога, расстояние до экрана в 25–30 сантиметров и постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом "вызывают спазм цилиарной мышцы, так называемую ложную близорукость".
"Алгоритмы провоцируют непрерывный просмотр по 30–60 минут и дольше, что превышает физиологические возможности зрительной системы к комфортной работе вблизи. Синий свет при обычном использовании не вызывает необратимых повреждений сетчатки, но может нарушать выработку мелатонина и усиливать зрительный дискомфорт", - предупредил врач.