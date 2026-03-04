Shorts и Reels провоцируют "ложную близорукость", предупредил врач

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют "ложную близорукость", заявил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.

"При взгляде в смартфон человек моргает в 3 раза реже - вместо 15–18 раз в минуту всего 5–7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется", - сказал он информационному порталу РИАМО

По словам офтальмолога, расстояние до экрана в 25–30 сантиметров и постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом "вызывают спазм цилиарной мышцы, так называемую ложную близорукость".