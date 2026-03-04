Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
21:10 04.03.2026
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
самара
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" на матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 73:69 (20:19, 11:15, 21:19, 21:16). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Уралмаша" Октавиус Эллис, набравший 21 очко. У "Самары" больше всех очков набрал Михаил Кулагин - 20.
Единая Лига ВТБ
04 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Самара
69 : 73
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Уралмаш" (13 побед, 17 поражений) занимает седьмое место в таблице Единой лиги ВТБ. "Самара" (2 победы, 27 поражений) идет последней, 11-й.
В следующем матче "Уралмаш" сыграет с саратовским "Автодором" в гостях 7 марта. "Самара" 11 марта примет "Автодор".
