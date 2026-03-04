Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
19:07 04.03.2026 (обновлено: 19:19 04.03.2026)
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" обыграла красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Пермская "Парма" обыграла красноярский "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол. Единая лига ВТБ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермская "Парма" обыграла красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 81:70 (18:12, 15:21, 13:22, 35:15). Самым результативным игроком матча стал Лев Свинин из "Пармы", в активе которого 21 очко. Его одноклубник Глеб Фирсов оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. У "Енисея" больше всех очков набрал Доминик Артис - 18.
"Парма" (17 побед, 13 поражений) прервала серию поражений из трех матчей и занимает пятое место в таблице Единой лиги ВТБ. "Енисей" (12 побед, 17 поражений), уступивший после трех побед, идет седьмым.
В следующем матче "Парма" сыграет с московским клубом МБА-МАИ в гостях 7 марта. "Енисей" днем позже примет краснодарский "Локомотив-Кубань".
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч
Баскетбол Енисей Единая Лига ВТБ Спорт БК Парма
 
