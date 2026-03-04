Баскетболисту Демину есть над чем работать, считает тренер

"Сейчас он не готов. Посмотрим, что будет дальше. Важно, чтобы мы им помогали. Как новички, они приходят, и обычно, когда они много тренируются перед драфтом, их лето проходит не идеально, потому что они многое переживают. Как будто они пропускают летнюю подготовку. Они играют в Летней лиге, но это не то. Затем начинается тренировочный лагерь, и кажется, что ты сразу же начинаешь играть. Иногда такое случается; многие говорят о "стене новичка"", - приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слейтер в соцсети Х.