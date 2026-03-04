https://ria.ru/20260304/basketbol-2078361330.html
Баскетболисту Демину есть над чем работать, считает тренер
Баскетболисту Демину есть над чем работать, считает тренер - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Баскетболисту Демину есть над чем работать, считает тренер
Российскому защитнику Егору Демину и другим новичкам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) есть над чем работать в ментальном и физическом плане, заявил...
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российскому защитнику Егору Демину и другим новичкам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) есть над чем работать в ментальном и физическом плане, заявил главный тренер "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес.
Во вторник "Бруклин" проиграл на выезде "Майами Хит
" (98:124), потерпев девятое поражение подряд в регулярном чемпионате НБА
. Демин
пропустил два последних матча команды в целях профилактики травмы левой подошвенной фасции.
"Сейчас он не готов. Посмотрим, что будет дальше. Важно, чтобы мы им помогали. Как новички, они приходят, и обычно, когда они много тренируются перед драфтом, их лето проходит не идеально, потому что они многое переживают. Как будто они пропускают летнюю подготовку. Они играют в Летней лиге, но это не то. Затем начинается тренировочный лагерь, и кажется, что ты сразу же начинаешь играть. Иногда такое случается; многие говорят о "стене новичка"", - приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слейтер в соцсети Х.
"В психологическом и физическом плане нам еще над многим надо поработать, чтобы помочь им преодолеть трудности, связанные с тем, насколько отличается расписание игр в НБА. Важно, чтобы мы делали все возможное для его здоровья и дальнейшего развития", - добавил он.
Демин в текущем, дебютном для себя сезоне в НБА провел 52 матча, в среднем набирая 10,3 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 3,3 передачи.