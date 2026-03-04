Рейтинг@Mail.ru
Два защитника "Барселоны" выбыли из-за травм
Футбол
 
16:29 04.03.2026 (обновлено: 17:44 04.03.2026)
Два защитника "Барселоны" выбыли из-за травм
Два защитника "Барселоны" выбыли из-за травм
Защитники испанской "Барселоны" Алехандро Бальде и Жюль Кунде получили повреждения в ответном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико",... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Два защитника "Барселоны" выбыли из-за травм

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Защитники испанской "Барселоны" Алехандро Бальде и Жюль Кунде получили повреждения в ответном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико", сообщается в аккаунте каталонского клуба в соцсети X.
Во вторник "Барселона" дома разгромила "Атлетико" со счетом 3:0, но не смогла выйти в финал турнира, уступив по сумме двух матчей (3:4). Кунде был заменен по ходу первого тайма, у французского защитника диагностировали травму средней трети двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сроки возвращения игрока не раскрываются. Бальде, которого заменили во втором тайме, пропустит четыре недели из-за повреждения дистального отдела двуглавой мышцы бедра левой ноги.
По данным As, оба игрока не сыграют до апреля. За это время "Барселона" встретится с "Атлетиком" из Бильбао, "Севильей" и "Райо Вальекано" в чемпионате Испании, а также проведет две встречи против английского "Ньюкасла" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
