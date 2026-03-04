https://ria.ru/20260304/bankomat-2078443485.html
Иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в центре Москвы
Иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в центре Москвы - РИА Новости, 04.03.2026
Иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в центре Москвы
Иностранец с помощью ледоруба пытался вскрыть банкомат в центре Москвы, он задержан, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного... РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранец с помощью ледоруба пытался вскрыть банкомат в центре Москвы, он задержан, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Установлено, что злоумышленник, находясь на 1-й Тверской-Ямской улице, вошел в помещение одного из банков, где при помощи инструмента для колки льда и снега попытался вскрыть банкомат, в котором находилось 3 миллиона 970 тысяч рублей. После неудачной попытки мужчина покинул место происшествия", - сказал он.
Васенин
отметил, что полицейские задержали подозреваемого - им оказался 47-летний гражданин иностранного государства.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Фигурант заключен под стражу.