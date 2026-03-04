Иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в центре Москвы

"Установлено, что злоумышленник, находясь на 1-й Тверской-Ямской улице, вошел в помещение одного из банков, где при помощи инструмента для колки льда и снега попытался вскрыть банкомат, в котором находилось 3 миллиона 970 тысяч рублей. После неудачной попытки мужчина покинул место происшествия", - сказал он.