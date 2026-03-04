В Россельхозбанке рассказали, где в ОАЭ можно снять деньги с карт UnionPay

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Карты китайской платёжной системы UnionPay принимают практически все крупные торговые центры в ОАЭ, а наличные можно снять в банкоматах банков-партнёров на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке (РСХБ).

"Согласно данным РСХБ , операции в банкоматах по снятию наличных фиксируются в устройствах локальных банков-партнеров: в ОАЭ это Central Bank of United Arab Emirates, Network International LLC, MashreqBANK; в Катаре - National Bank of Qatar, Bank of Doha; в Саудовской Аравии - ALINMA Bank, AlRajhi Bank Single, Bank Albilad, Saudi Awwal Bank, Saudi National Bank", - поясняется в сообщении.

Также практически все крупные торговые центры в ОАЭ принимают UnionPay. "Если вывеска платежной системы отсутствует на входе, мы советуем показать карту на кассе и уточнить возможность оплаты - терминалы могут поддерживать сервис, даже если об этом не заявлено на витрине", - посоветовали в банке.

А работа карт как платежного инструмента - их прием в терминалах магазинов и банкоматах - осуществляется платежной системой UnionPay и не зависит от банка эмитента карты.

Лимит на снятие наличных по картам платежной системы UnionPay, выпущенных в России , составляет 50 тысяч юаней (примерно 540 тысяч рублей) в сутки и 500 тысяч юаней (около 5,4 миллиона рублей) в год.