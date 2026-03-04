Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 74 иранские ракеты и 92 беспилотника, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна. РИА Новости, 04.03.2026
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет

В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 74 иранские ракеты и 92 дрона

© REUTERS / StringerДым поднимается над военной базой США в Бахрейне
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 74 иранские ракеты и 92 беспилотника, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна.
"Системы ПВО сил обороны Бахрейна успешно уничтожили 74 ракеты и 92 беспилотника за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства, начиная с 28 февраля 2026 года", - говорится в заявлении сил обороны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне
2 марта, 19:59
Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне
