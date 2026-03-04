https://ria.ru/20260304/bahrejn-2078333621.html
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет - РИА Новости, 04.03.2026
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 74 иранские ракеты и 92 беспилотника, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна. РИА Новости, 04.03.2026
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили более 70 иранских ракет
В Бахрейне с 28 февраля уничтожили 74 иранские ракеты и 92 дрона