Бабушкина: производство молока в Свердловской области увеличилось на 2%

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В 2025 году производство молока в Свердловской области увеличилось на 2% и составило порядка 900 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Председатель областного парламента Людмила Бабушкина и губернатор региона Денис Паслер в среду поприветствовали передовиков молочного животноводства.

"От имени депутатов приветствую всех руководителей, работников и специалистов молочного животноводства и благодарю вас за созидательный, важный и благородный труд. За последние годы отрасль добилась серьезных успехов благодаря применению традиционных методов развития животноводства и внедрению новых технологий", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Спикер поблагодарила владельцев предприятий и министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка за то, что в период вызовов они сплотились и минимизировали потери. По ее мнению, эффективному развитию сферы молочного производства способствует региональное законодательство. В 2025 году субсидия производителям молока составила 2,7 миллиарда рублей.

"В результате в прошлом году производство молока в регионе выросло на 2% и составило около 900 тысяч тонн. Губернатор Свердловской области поставил задачу добиться к 2030 году производства 1 миллиона тонн молока. Совместно мы предпримем все усилия для достижения этой цели", — сказала председатель.

В ходе торжественной церемонии Бабушкина вручила благодарственные письма Законодательного собрания выдающимся работникам аграрного сектора за труд и профессионализм. Среди награжденных специалисты Верхотурского, Белоярского и Алапаевского районов.

По традиции в преддверии Международного женского дня лучшему оператору доения коров вручили подарок — автомобиль. В этом году обладательницей новой "Лада Гранта" стала Светлана Шорикова, которая трудится в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Жукова в Ирбитском муниципальном округе.