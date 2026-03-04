Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина: производство молока в Свердловской области увеличилось на 2%
Свердловская область
Свердловская область
 
16:03 04.03.2026
Бабушкина: производство молока в Свердловской области увеличилось на 2%
В 2025 году производство молока в Свердловской области увеличилось на 2% и составило порядка 900 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Законодательного собрания...
свердловская область
Бабушкина: производство молока в Свердловской области увеличилось на 2%

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В 2025 году производство молока в Свердловской области увеличилось на 2% и составило порядка 900 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Председатель областного парламента Людмила Бабушкина и губернатор региона Денис Паслер в среду поприветствовали передовиков молочного животноводства.
"От имени депутатов приветствую всех руководителей, работников и специалистов молочного животноводства и благодарю вас за созидательный, важный и благородный труд. За последние годы отрасль добилась серьезных успехов благодаря применению традиционных методов развития животноводства и внедрению новых технологий", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Спикер поблагодарила владельцев предприятий и министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка за то, что в период вызовов они сплотились и минимизировали потери. По ее мнению, эффективному развитию сферы молочного производства способствует региональное законодательство. В 2025 году субсидия производителям молока составила 2,7 миллиарда рублей.
"В результате в прошлом году производство молока в регионе выросло на 2% и составило около 900 тысяч тонн. Губернатор Свердловской области поставил задачу добиться к 2030 году производства 1 миллиона тонн молока. Совместно мы предпримем все усилия для достижения этой цели", — сказала председатель.
В ходе торжественной церемонии Бабушкина вручила благодарственные письма Законодательного собрания выдающимся работникам аграрного сектора за труд и профессионализм. Среди награжденных специалисты Верхотурского, Белоярского и Алапаевского районов.
По традиции в преддверии Международного женского дня лучшему оператору доения коров вручили подарок — автомобиль. В этом году обладательницей новой "Лада Гранта" стала Светлана Шорикова, которая трудится в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Жукова в Ирбитском муниципальном округе.
Органы законодательной и исполнительной власти Свердловской области делают все возможное для поддержки сельхозпроизводителей, работают над созданием условий для модернизации и конкурентоспособности отрасли. Депутаты в законах предусматривают меры поддержки, в том числе налоговые льготы. В частности, предприятия, занимающиеся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной продукции, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. В сельских территориях власти создают условия для строительства и ремонта школ, домов культуры, ФАПов, возведения жилья, развития инженерной инфраструктуры, благоустройства улиц и площадок для отдыха.
 
